Минпромторг разработал проект локализации производства на электросамокаты

В России предложили ввести баллы локализации для электросамокатов

Минпромторг России вынес на общественное обсуждение проект, согласно которому балльная система локализации производства может быть распространена на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электродвигателем, сообщает газета «Известия» .

В случае принятия документа с 1 января 2027 года новые правила затронут электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

Планируется, что система будет охватывать все категории такой техники и устанавливать обязательные требования, включая проверку соответствия техническому регламенту и оснащение устройствами для вызова экстренных служб.

Также проект уточняет порядок оценки соответствия и требования к оборудованию, что направлено на унификацию сертификации и повышение контроля качества продукции на рынке.

