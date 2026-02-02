сегодня в 20:36

В метро Москвы могут выборочно досматривать телефоны пассажиров

В столичном метрополитене применяются новые меры безопасности в дополнении к уже существующим. Речь идет о досмотре мобильных телефонов пассажиров, сообщает «Интерфакс» .

Нововведения установлены приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34. Согласно ему, досмотр смартфонов, персональных компьютеров, аудио- и видеотехники осуществляется посредством включения и проверки их работоспособности.

Сотрудники службы безопасности могут попросить включить гаджеты в случае необходимости. Также все пассажиры столичной подземки проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

В пресс-службе Мосметро отметили, что безопасность людей и комфорт во время поездок является приоритетом.

Ранее стало известно, что петербуржцев на входе в метро просят показать включенный телефон. Это объяснили применением повышенных мер безопасности.

