«Время непростое»: петербуржцев на входе в метро просят показать телефон

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков дал пояснение касаемо ситуации в метрополитене, когда сотрудники службы безопасности просят пассажиров продемонстрировать экран своего телефона во включенном виде, сообщает «Фонтанка» .

Вопрос, почему на входе в подземку теперь надо демонстрировать включенный экран телефона, даже если оплата не производится с помощью устройства, прозвучал накануне в ходе прямой линии.

«Метрополитен является объектом транспортной безопасности. Сейчас применяем повышенные меры безопасности, время непростое», — пояснил Поляков.

Он обратился к пассажирам с просьбой отнестись к подобным досмотрам с пониманием. Чиновник подчеркнул, что в таких случаях сотрудникам службы безопасности все равно, что именно установлено у человека на телефоне — его не просят разблокировать.

Ранее корреспондента издания попросили пройти досмотр на входе в подземку, в ходе которого ему пришлось не только выложить рюкзак на ленту, но также включить экраны смартфона и ноутбука. Еще его попросили показать наушники.

В комментариях пользователи Сети уже назвали ужесточение мер проверки «цирком безопасности».

