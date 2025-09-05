В Лосино‑Петровском продолжают обновлять дорожную разметку. Прежде всего освежили разметку в преддверии нового учебного года вблизи школ и детских садов. Это помогает обратить внимание водителей на зоны повышенного трафика и защитить наших юных жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь завершен еще один этап обновления: полностью нанесли разметку на улице Гоголя в городе, включая пешеходные переходы. При выполнении работ был применен термопластик и холодный пластик — материалы повышенной износостойкости.

В общей сложности работы проведены на площади более 270 квадратных метров. Выполняли их в вечернее время, чтобы не создавать заторов на дороге.

Кроме того, ранее глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав рассказывал, что в округе установили лазерные пешеходные переходы. Такая мера уже показала свою эффективность: снизилась скорость движения машин и возросла заметность переходов в темное время суток.

«Будем и дальше повышать уровень безопасности на дорогах. Это одна из наших приоритетных задач», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.