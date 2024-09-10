В Лосино-Петровском с 10 сентября изменятся схемы движения маршрутов

Для жителей г. о. Лосино-Петровский с 10 сентября изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, схема движения маршрута № 886к будет сокращена до станции метро Новогиреево. На маршруте будет работать 8 автобусов малого класса с выполнением 48 рейсов в сутки. Первый рейс от остановки «Лукино-Варино» будет отправляться в 05:50. Последний рейс от метро Новогиреево будет отправляться в 21:00.

На маршруте действуют льготы по соцкарте жителя Подмосковья.

Также на маршруте № 886к будут отменены схемы движения до станций Осеевская и Чкаловская. Теперь транспортное сообщение до этих станций будет осуществляться в рамках маршрута № 2 371. По схеме движения «Лукино-Варино — Чкаловская» автобусы начнут отправляться из поселка в 04:55, а от станции Чкаловская последний рейс будет убывать в 22:16. По схеме движения «Лукино-Варино — Осеевская» автобусы начнут отправляться из поселка в 05:49, а от станции Осеевская последний рейс будет убывать в 19:48.

На маршруте действуют льготы по соцкарте жителя Подмосковья и Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.