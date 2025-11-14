В Лобне завершили остекление и установили лифты на пешеходном переходе

В Лобне на строящемся надземном пешеходном переходе между ул. Кольцевая и ул. Полевая завершили остекление пролета и башен, а также монтаж лифтового оборудования. Текущая строительная готовность объекта составляет 83%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На башнях приступили к устройству кровли и внутренним отделочным работам. Пролётное строение готово на 95%, продолжаются работы по водоотводу и подготовке пешеходной части. Открыть рабочее движение по пешеходному переходу планируем к концу 2025 года», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Он обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Надземный пешеходный переход будет включать в себя пролётную часть и башни со сходами, адаптированными для маломобильных граждан. Его оснастят антивандальным остеклением, внутренним освещением, а также проведут благоустройство пешеходной зоны со стороны улицы Полевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.