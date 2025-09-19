сегодня в 19:42

В Лобне запустят автобусные спецрейсы для воспитанников детсада «Золотой петушок»

На еженедельном отраслевом совещании по транспорту в администрации Лобни принято решение об организации специальных автобусных рейсов для воспитанников детского сада «Золотой петушок». Учреждение закрыто на реконструкцию, сообщает пресс-служба администрации округа.

По два рейса будут отправляться от парка Киово через железнодорожный переезд к детским садам «Ручеек», «Незабудка» и «Радуга» и обратно каждый день утром и вечером.

График движения автобусов согласуют с расписанием электричек для минимизации времени ожидания на переезде.

Инициатива реализована по результатам опроса родителей, выявившего потребность в транспорте для 54 детей. В случае возникновения неудобств маршрут может быть скорректирован.

На месте старого здания детского сада «Золотой петушок» строится новое современное учреждение на 200 мест, которое откроется в 2027 году.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.