В Люберцах приступили к устройству разноуровневого пешеходного перехода

В поселке Красково городского округа Люберцы в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 года» дирекция дорожного строительства приступила к возведению разноуровневого пешеходного перехода в районе дома № 10 на улице КСЗ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сооружение состоит из трех основных частей: пролетного строения и двух павильонов с лестницами и лифтами. Переход запроектирован закрытого типа со светопрозрачным остеклением пешеходной части монолитным поликарбонатом. Для обеспечения подъема (спуска) пешеходов и маломобильных групп населения проектом предусмотрена установка пассажирских лифтов грузоподъемностью 1 т», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков

Он пояснил, что по кромке прохожей части пролетного строения и лестницах предусмотрен борт, возвышающийся над покрытием на 5 см для предотвращения соскальзывания трости или ноги пешехода.

«В настоящее время выполнены подготовительные работы. Демонтировали опоры освещения на Егорьевском шоссе, оградили территорию строительства и установили защитное ограждение по периметру. Для обеспечения электропитанием стройплощадки провели линии к бытовому городку. Выполнены работы по уточнению местоположения кабельных линий в зоне южной башни с помощью трассоискателя «Ridgid», — уточнил Волков.

По его словам, планируемый срок окончания работ запланирован на 2 квартал 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.