В Люберцах начали строительство путепровода через железную дорогу

В городском округе Люберцы стартовало строительство путепровода через железную дорогу. Объект находится в створе проектируемого проезда № 4037 и соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый путепровод призван соединить север и юг Люберец и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Этот объект не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему ул. Волковскую и ул. Транспортную, где из-за реверсивного движения транспорта часто возникают заторы. После ввода путепровода в эксплуатацию, существующий тоннель будет реорганизован в удобную пешеходную зону», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая протяженность дороги составит свыше 1,6 км, из них длина путепровода — 270 метров. Движение будет осуществляться по 2 полосам в каждую сторону. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская.

Сейчас строители устраивают сваи фундамента под промежуточные опоры, а на некоторых из них уже приступили к бетонированию. Также начались буровые и бетонные работы и вынос инженерных коммуникаций. Строители работают в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить темпы строительства.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в III квартале 2027 года, а полностью завершить работы планируется в 3 квартале 2028 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.