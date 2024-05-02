В Люберцах 5, 12 и 19 мая проверят соблюдение водителями правил перевозки детей

Госавтоинспекторы проведут в городском округе Люберцы оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» 5, 12 и 19 мая, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В городском округе Люберцы полицейские проведут ОПМ «Детское кресло», направленное на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле: 5 мая с 17:00 до 18:00 (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 415), 12 мая с 17:00 до 18:00 (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 366), 19 мая с 17:00 до 18:00 (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112)», — отмечается в сообщении.

Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля в этом возрасте — только с использованием детских удерживающих систем. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения и сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.