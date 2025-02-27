В Ленинском округе прошел рейд по выявлению пассажиров без билетов на маршрутах

В Ленинском городском округе сотрудники администрации муниципалитета совместно с представителями административно-пассажирской инспекции Московской области провели рейд по безбилетникам на маршрутах 471 и 489. В ходе выездного мероприятия была проведена оценка работы водительского состава и выявление фактов безбилетного проезда. Данные маршруты были выбраны не случайно, так как именно здесь наблюдается большой пассажиропоток, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Для водителей в случае отказа в приеме единых транспортных, банковских либо социальных карт жителя Москвы и Московской области предусмотрен штраф по части 2 статьи 8.1 КоАП Московской области. Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей. То есть, если терминал не работает, проезд для пассажира должен быть бесплатным», — рассказал заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

В пресс-службе сообщили, что в ходе проверки сотрудниками были выявлены два случая безбилетного проезда. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, каждому из них выписан штраф в размере 2 тысяч рублей. Также, всем пассажирам и водителям напомнили о необходимости оплачивать проезд в соответствии с правилами. Рейды по выявлению безбилетников на территории Ленинского округа будут продолжены на регулярной основе.

«Жители видят, что проверки происходят на постоянной основе, и уже некоторые стали ответственнее относиться к оплате за проезд. А к тем пассажирам, которые продолжают не соблюдать правила, будут применяться штрафные санкции», — добавил начальник отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Витринский.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно через валидатор несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также совершать поездки по социальным картам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.