В Ленинском округе пройдут бесплатные занятия по фигурному катанию

В подмосковном Видном, на ледовой площадке возле кинотеатра «Искра», в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» каждые выходные декабря 2025 года будут проходить мастер-классы по фигурному катанию и развлекательные программы с аниматорами. Уроки будут проводить опытные фигуристы и аниматоры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В течение всего декабря, каждую субботу с 12:00 до 13:00, на открытом катке у кинотеатра „Искра“ будут организованы бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. По воскресеньям, в это же время, будет проходить анимационная программа на коньках. Эти мероприятия бесплатны и доступны для всех желающих, возрастных ограничений нет. Для удобства посетителей предусмотрен теплый павильон, где можно переодеться и оставить вещи. Там же можно арендовать коньки и необходимое оборудование, а также заточить лезвия», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Профессиональные фигуристы помогут освоить основные элементы фигурного катания, а аниматоры организуют интересные конкурсы на льду и создадут праздничную атмосферу для всех жителей округа. Те, кто не планирует участвовать в программе, могут свободно кататься в удобное для них время.

«Мы с нетерпением ждали открытия катка именно в Видном, чтобы площадка с искусственным покрытием была недалеко от дома. А бесплатные занятия по позволят нам оттачивать свои навыки по фигурному катанию по выходным», — рассказала мама юной спортсменки, жительница дома № 9 по Советскому проезду Ирина К.

Для посещения мастер-класса необходимо предварительно зарегистрироваться на второй сеанс работы катка через официальный сайт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.