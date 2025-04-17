В Ленинском округе отремонтируют около 30 участков дорог в 2025 году

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов объявил, что в муниципалитете в 2025 году запланировано отремонтировать 28 участков дорог, включая 2 региональных. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Региональные, муниципальные, федеральные дороги — все они наша зона ответственности. Погода стабилизировалась, и с понедельника мы начали обновлять дорожное покрытие. Президент вчера сделал акцент на том, что нельзя снижать темпы этой работы, все должно быть выполнено эффективно и качественно. У нас план на 2025 год — порядка 1,5 тыс. участков дорог. Важно, чтобы в каждом муниципалитете жители были в курсе, какие дороги и в какой срок будут обновлены», — сказал в ходе совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов уточнил, что протяженность дорожной сети в округе составляет порядка 300 километров, включая федеральные, региональные и муниципальные объекты. В этом году запланированы работы по ремонту на 16 километрах.

«В Ленинском округе в текущем году мы планируем обновить 28 участков автодорог, общая протяженность которых составляет почти 16 километров. Программу по ремонту формировали в течение всего 2024 года, учитывали нагрузку в часы пик, а также обращения жителей. Работы начнем уже в ближайшее время, а завершим до 15 октября 2025 года», — сказал Каторов.

Ремонт участков автомобильных дорог проведут в поселках Дрожжино и Лопатино, в Видном, в деревнях Малое Видное, Калиновка, Тарычево, Белеутово, Горки, Дроздово. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.