В Кузбассе впервые появится «личный» самолет
Авиакомпания Nord Wind распишет самолет в цвета Шерегеша
В Кузбассе появится свой «собственный» самолет в цветах Шерегеша, сообщает Сiбдепо.
Директор агенства туризма Кузбасса Дмитрий Черноскутов в ходе пресс-конференции в Шерегеше проинформировал прессу о появлении первого личного самолета в регионе.
«Уговорили Nord Wind расписать самолет в цвета Шерегеша. Только для этого необходимо 2 млн рублей», — отметил он.
При этом новый аэропорт в Шерегеше построен на 23%.