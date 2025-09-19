В Кузбассе впервые появится «личный» самолет

сегодня в 16:32

В Кузбассе появится свой «собственный» самолет в цветах Шерегеша, сообщает Сiбдепо .

Директор агенства туризма Кузбасса Дмитрий Черноскутов в ходе пресс-конференции в Шерегеше проинформировал прессу о появлении первого личного самолета в регионе.

«Уговорили Nord Wind расписать самолет в цвета Шерегеша. Только для этого необходимо 2 млн рублей», — отметил он.

При этом новый аэропорт в Шерегеше построен на 23%.