В Красногорске завершили устройство всех опор строящегося путепровода

В Красногорске завершили устройство все четырех опор строящегося путепровода через железнодорожные пути в Опалихе. Искусственное сооружение строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Также завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода, выполняются работы на последнем участке — между 3 и 4 опорами со стороны ул. Ольховой. Общая масса металлоконструкций составляет свыше 524 тонн. Параллельно продолжается строительство подпорных стен и переустройство инженерных коммуникаций», — отметили в ведомстве.

Новый путепровод длиной 137 метров в составе транспортной развязки протяженностью 1,4 километров обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для проезда экстренных служб. Улучшится качество жизни более 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов: школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений. Ликвидация ж/д переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Открыть движение по путепроводу планируется в 3 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.