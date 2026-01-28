В Красногорске начали сопряжение моста через Журавку с дорогой Путилково–Пятницкое шоссе

В Красногорске строители приступили к сопряжению моста через реку Журавку с основным ходом дороги Путилково–Пятницкое шоссе. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Красногорске продолжается строительство дороги Путилково–Пятницкое шоссе. На участке начались работы по сопряжению моста через реку Журавку с основным ходом трассы. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, основные работы по переустройству коммуникаций уже завершены, сейчас ведется устройство дорожного полотна, инженерных коммуникаций и искусственных сооружений.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что мост через Журавку готов более чем на 90%. Завершены работы по установке опор и пролетного строения, продолжается монтаж металлического барьерного ограждения и облицовка подпорных стен. Строительная готовность всей дороги составляет 67%.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,8 км соединит Путилково с Пятницким шоссе, улучшит транспортную доступность и снизит нагрузку на район Путилковского шоссе. На участке предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, а также обустройство пешеходной зоны и велодорожки для безопасности и удобства жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.