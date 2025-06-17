В Королеве рабочие завершили ремонт дорог на двух улицах

На улицах Октябрьской и Строителей в Королеве завершены работы по ремонту дорог. Новый асфальт был уложен на участках протяженностью более 1 км. В процессе ремонта рабочие заменили старый бордюрный камень там, где это было необходимо. Уложили новое асфальтовое покрытие с использованием асфальтобетонных смесей, произведенных из отечественных материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент продолжаются работы на улице Лесной мкр. Юбилейный. В июле рабочие начнут ремонт узкой части проспекта Королева.

В этом году планируется отремонтировать 4 дороги общей площадью более 30 тыс. кв. м.

По итогам голосования на портале «Добродел» эти участки дорог были включены в программу капитального ремонта в этом году.

Какие именно дороги будут ремонтированы в 2025 году, определили сами жители.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.