В Коломне на ул Октябрьской Революции расширят автомобильную полосу

В Коломне на улице Октябрьской Революции расширят автомобильную полосу для правого поворота на Окский проспект. Это делается для того, чтобы предупредить возникновение заторов на данном перекрестке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение работ запланировано в два этапа. До конца 2024 года будет расширена правая полоса, для этого наши специалисты уже сместили расположение трех опор освещения у трамвайных путей. Затем, в 2025 году будет переразмещен сам перекресток.

Ранее в районе пересечения улицы Октябрьской революции с бульваром Лебедянского появился «умный» пешеходный переход с проекционной подсветкой проезжей части: в темное время суток или в плохую погоду светодиодные проекторы не просто освещают дорог, а дублируют разметку «зебры».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.