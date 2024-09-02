В Клин поступило 2 новых школьных автобуса российского производителя

В городской округ Клин в систему образования МОУ-СОШ «Планета детства» села Спас-Заулок поступило 2 новых школьных автобуса российского производителя. Один автобус оборудован под 23 посадочных места, а второй под 31 место, безопасность которых обеспечивается надежными ремнями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школьный автобус ПАЗ разработан по стандартам качества транспортных средств для транспортировки детей. Также имеются кнопки экстренной связи с водителем и специальные полки для рюкзаков и прочего багажа.

Все автобусы прошли техосмотр. Новые машины оснащены техническими средствами контроля «тахограф» с блоком СКЗИ и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, подключены к центру мониторинга. Есть необходимое оборудование, которое ограничивает скорость поездки до 60 км/ч и препятствует движению при открытых дверях. Для помощи самым юным пассажирам у переднего входа имеется дополнительная ступенька.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

