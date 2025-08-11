В Кемерове задерживают и переносят рейсы

Два аэропорта Кемерова задерживают рейсы в Екатеринбург и Сочи: первый перенесен с 11:15 до 12:50, второй — на 1,5 часа, сообщает Сiбдепо .

Рейсы задерживали и 10 августа: из Кемеровского международного аэропорта имени Леонова перенесли перелеты в Москву и Сочи. Приостановлены были рейсы и из аэропорта Пензы. По данным Росавиации, эти решения приняты в связи с вопросами безопасности.

Ранее сообщалось о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Калуги: их также ввели для обеспечения безопасности пассажиров. Накануне их вводили в 10:50, затем сняли в 05:31 в понедельник, но через три часа ввели снова.

Официальные причины решений властей и администрации аэропортов не раскрываются. За ночь над регионами России уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа.