В Казани приостановил работу аэропорт из-за угрозы атаки ВСУ

сегодня в 09:10

Аэропорт Казани временно перестал работать с 6:00 по московскому времени 20 октября, в воздушной гавани ввели план «Ковер» из-за угрозы со стороны Украины, сообщает SHOT .

Из-за введенных ограничений на вылет и прилет задержаны порядка 20 рейсов. Аэропорт не заработает до момента, пока не исчезнет воздушная опасность.

В настоящее время воздушная гавань находится под угрозой атаки украинских дронов.

Аналогичные ограничения в Казани уже вводили 12 октября. Тогда действия ВСУ представляли опасность для пассажиров и сотрудников гавани. Пока аэропорт не работал, рейсы направляли на соседние аэродромы.