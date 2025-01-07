В Казахстане ждут приезда комиссии для расследования крушения самолета AZAL
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В Астане ждут приезда в ближайшие дни комиссии, которая будет расследовать чрезвычайное происшествие с самолетом AZAL с расшифрованными материалами с «черных ящиков». Об этом сообщает в Telegram-канале министерство транспорта Казахстана.
После приезда специалисты сразу начнут изучать расшифрованную информацию с бортовых самописцев.
Крушение Embraer E190 под казахстанским Актау произошло 25 декабря. В нем летели 62 пассажира, пять членов экипажа. Выжили 29 человек.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказания виновных по делу о крушении лайнера AZAL в Актау.