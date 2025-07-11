В Кашире завершается этап капремонта пешеходной дорожки к ж/д платформе «Тесна»

К остановочному пункту «Тесна» Павелецкого направления Московской железной дороги подрядной организацией уже уложена часть асфальтового покрытия, обустроена лестница с удобным пандусом. В ближайшее время вдоль маршрута появятся ограждения, скамейки и урны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, специалисты займутся вопросами безопасности и освещения. Лампы в фонарях заменят на более мощные и яркие. А также будет произведена установка камер с подключением к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проекты ремонта и обустройства пешеходных тротуаров — это, прежде всего, забота о людях, которые ежедневно ходят этими дорогами. Все это является нашим приоритетом. Я благодарен главам, которые включились в такую серьезную работу. А когда власти и жители работают вместе — результат всегда ощутим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо снизить травматизм на дорогах Подмосковья. По его словам, это подразумевает целый комплекс дополнительных мероприятий.

«В частности, это освещение, новые пешеходные переходы там, где мы из-за высокой скорости видим травматизм на дорогах», — сказал Воробьев.