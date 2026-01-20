В Ярославле ограничили работу аэропорта

Аэропорт Ярославля ввели временно не принимает и не отправляет воздушные судна, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут следить за своими рейсами по онлайн-табло.

Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.

