В Ярославле ограничили работу аэропорта
Аэропорт Ярославля ввели временно не принимает и не отправляет воздушные судна, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут следить за своими рейсами по онлайн-табло.
Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.