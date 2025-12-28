В Японии открыли участок трассы, перекрытый на 1,5 дня из-за аварии с 67 авто

Движение транспорта полностью восстановлено на трассе Канъэцу в Японии, где часть дороги прикрывали примерно на 38 часов из-за ДТП с участием 67 машин, сообщает РИА Новости .

27 декабря в японской префектуре Гумма произошла массовая дорожная авария. Большой грузовик занесло, и он встал, затем в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили. В результате ДТП возник пожар.

В ночь на 28 декабря специалисты восстановили движение в сторону Токио, а в 13 часов (по Москве 7 часов утра) — в сторону от центра. Таким образом, эта работа заняла свыше 1,5 суток.

В результате аварии два человека погибли, 26 получили травмы. Из-за пожара сгорело 20 машин.

