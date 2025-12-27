NTV: в Японии 56 машин попали в ДТП

В японской префектуре Гумма произошло ДТП с участием 56 машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостную службу телеканала NTV.

Отмечается, что ехавший по трассе Канэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло и он встал. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили. В результате аварии возник пожар.

Движение на этом участке дороги остановлено в обе стороны.

Ранее микроавтобус с людьми попал в серьезную аварию в Ступине. Он вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.