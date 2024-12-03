В «Яндексе» ввели детализацию цены за поездку на такси

В приложении «Яндекс Go» появилась новая функция. Пассажиры такси теперь смогут посмотреть детализацию счета и узнать, за что именно и какую стоимость предстоит оплатить, сообщила пресс-служба «Яндекса» в Telegram-канале .

В детализации счета клиенты такси смогут увидеть стоимость подачи машины, стоимость километра, повышающий коэффициент и время в пути, а также дополнительные опции. На основе выставленного чека пассажиры смогут принять решение, готовы ли совершить поездку именно в это время или лучше подождать 15-20 минут или, наоборот, уехать до часов с максимальной нагрузкой.

Детализацию счета в приложение добавили по просьбе пользователей, которые хотят понимать, за что именно платят.

По словам представителя компании, в «Яндексе» также предусмотрены и скидки. Например, получить бонус можно в том случае, если время ожидания подачи машины будет длительным.

Компания стремится к прозрачности, поэтому детализация счета стала важной деталью на этом пути.