В Ивантеевке до конца июня завершат ремонт улицы Толмачева

Ремонт улицы Толмачева продолжается в Ивантеевке городского округа Пушкинский. Дорожное полотно уже обновили, полностью завершить работы планируют до конца июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова проверила ход ремонта на улице Толмачева. После зимы проезжая часть находилась в неудовлетворительном состоянии: на дороге образовались глубокие ямы, выбоины и провалы. Локальный ремонт не позволил бы решить проблему, а пешеходам и водителям приходилось соблюдать повышенную осторожность даже на переходах.

«По состоянию на 4 июня дорожное полотно уже обновлено. В ближайшее время старый бортовой камень заменят на новый, брусчатку демонтируют и заасфальтируют. Обновят покрытие на тротуарах и парковках, нанесут четкую разметку, установят ограждения и укрепят обочины, заменят автобусные павильоны на современные. По просьбе жителей установят еще одну остановку», — отметила Нина Ушакова.

Ремонт улицы Толмачева стал частью масштабной программы модернизации дорожной сети округа. В 2026 году в Пушкинском приведут в порядок 11 участков дорог в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, Софрино и Черкизово. Общая протяженность обновленных участков составит 6,44 км, площадь нового покрытия — почти 76 тыс. кв. м.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.