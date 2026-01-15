В Иране закрыли воздушное пространство над страной

Отмечается, что воздушное пространство закрыто для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение.

Согласно информации сервиса Flightradar24, уведомление действительно чуть более двух часов.

Ранее сообщалось, что свыше 12 тыс. человек могли погибнуть в результате продолжающихся массовых протестных акций в Иране.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.