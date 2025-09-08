сегодня в 20:42

В Химках завершили монтаж пролетного строения на мосту через реку Клязьму

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городе Химки продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Клязьму. Искусственное сооружение длиной более 38 метров, расположенное вблизи жилого комплекса «Город Набережных», соединяет два городских квартала — Клязьма и Свистуха. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мостовики завершили монтаж металлического пролетного строения, которое в ближайшее время покрасят и устроят на нем гидроизоляцию. Параллельно специалисты осуществляют комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода на прилегающей территории. Также планируется уложить новое покрытие и обустроить удобные подходы, лестничные сходы и тротуары», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что для проведения капитального ремонта полностью демонтировали существующее сооружение, а для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения на период проведения работ возвели временный мост.

Запустить рабочее движение по основному сооружению планируется в октябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.