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В Химках завершают ремонт дорог на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице

В городском округе Химки завершают ремонт дорог на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице. На двух участках в порядок привели 26 тыс. кв. метров дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты получили положительное заключение и уже провели фрезеровку старого покрытия, а также отрегулировали люки и колодцы. На финальном этапе ремонта нанесут разметку. Возможны шумовые работы при укладке асфальта.

Ранее в Химках завершили капитальный ремонт трех дорог. Покрытие полностью обновили на улице Панфилова, Молодежном проезде и Юбилейном проспекте. Специалисты привели в порядок почти 40 тыс. кв. м дорожного полотна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.