сегодня в 18:24

В Химках завершается строительство нового выезда из деревни Юрлово

В Химках завершают работы по строительству важной дорожной развязки в деревне Юрлово. Она соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Строительная готовность объекта — 83%, рабочее движение откроют до конца года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты полностью уложили нижний и основной слои асфальта, идет подготовка к финальному покрытию. На данный момент рабочие проводят монтаж освещения, строят новую четырехполосную дорогу длиной 1,5 километра. Также параллельно проводят реконструкцию 700-метрового участка Пятницкого шоссе

По словам министра транспорта Подмосковья Марата Сибатулина, работы вышли на завершающий этап, и темпы позволяют двигаться по графику.

Новый выезд значительно улучшит транспортную доступность районов вдоль Пятницкого шоссе и обеспечит более быстрый и свободный проезд в сторону Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.