В Химках в ходе строительства выезда из Юрлово установили сваи надземного перехода

В Химках продолжается строительство надземного пешеходного перехода возле строящегося ЖК «Юрлово» и ЖК «Пятницкие луга». Строители завершили устройство свайного основания под опоры и башни-сходы сооружения. Работы проводятся в рамках строительства выезда из д. Юрлово, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Переход будет полностью остеклен, оборудован лестницами с пандусами для маломобильных групп населения. Ширина пандусов с антискользящим покрытием составит 2,5 м. Новый объект обеспечит безопасный и комфортный переход через новую дорогу для жителей близлежащих жилых кварталов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на стройплощадке ведется укладка асфальта на осях дороги и продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Также строители приступили к работам по устройству свай и ростверков для шумозащитных экранов. Строительная готовность объекта составляет более 60%, а завершить основные работы планируется в конце 2025 года, рассказали в министерстве.

Выезд из д. Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой 4-полосной дороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 м.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.

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