В Химках приступили к строительству надземного пешеходного перехода возле строящегося ЖК «Юрлово» и ЖК «Пятницкие луга» — сейчас ведется устройство свайного основания под опоры и башни-сходы сооружения. Работы проводятся в рамках строительства выезда из д. Юрлово (дорога «Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 «Россия»), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Надземный переход будет полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и пандусами шириной 2,5 м с антискользящим покрытием. Новый подземный переход обеспечит безопасный и комфортный переход через дорогу для жителей», — пояснили в ведомстве.

Параллельно в рамках проекта продолжается укладка асфальта на съезде в д. Федоровка и строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Завершить основные строительные работы планируется в конце 2025 года.

Выезд из д. Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой четырехполосной автодороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.