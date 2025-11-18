В Химках откроют базу для тренировок сборной Подмосковья по настольному теннису

Новый спортивный клуб в торговом центре площадью 1 200 кв. м МЕГА Химки заработает в феврале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Помимо зала с современным инвентарем, специальными освещением и покрытием, в пространстве обустроят раздевалки и комфортную зону ожидания. Кроме спортсменов сборной региона, там смогут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

«У сборной Подмосковья по настольному теннису большой потенциал, успешно функционирует отделение настольного тенниса в областном Училище олимпийского резерва № 3 в Химках. Наши спортсмены традиционно выступают в финалах всероссийских турниров и составляют серьезную конкуренцию соперникам любого класса. Дополнительное пространство для тренировок, разработанное с учетом потребностей видов спорта и индивидуальных запросов сборной региона, даст дополнительный ресурс для повышения профессионального мастерства наших теннисистов и статуса Московской области в этом виде спорта», — прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Напомним, что в конце октября спортсменка из Московской области Есения Широкова стала победительницей международного турнира «WTT Youth Contender Dubai-2025» по настольному теннису. Также в активе воспитанницы Училища олимпийского резерва № 3 «бронза» в смешанном парном разряде.

«Размещение тренировочной базы сборной в МЕГЕ Химки — крайне важный для нас проект, стирающий границы между спортом высших достижений и массовым любительским движением. Теперь у всех желающих — и детей, и взрослых — есть общая, легко доступная и прекрасно оснащенная площадка. Старт этому начинанию даст Фестиваль настольного тенниса, во время которого каждый сможет попробовать свои силы в игре и ощутить атмосферу праздника», — подчеркнул первый вице-президент, генеральный директор ФНТР Олег Завалюев.

В рамках подготовки к открытию масштабной спортплощадки на базе МЕГА Химки 22 ноября состоится Фестиваль настольного тенниса. Для посетителей пройдут мастер-классы с профессиональными спортсменами, фото- и автограф-сессии, свободные игры, викторина с подарками и открытый турнир.

«В числе задач развития МЕГИ Химки — стать местом притяжения для любителей физической культуры. В ТЦ уже действуют площадки для игровых видов спорта, танцев, активных детских игр на свежем воздухе и скейт-парк. Кроме того, у нас откроется крупнейший в московской агломерации акватермальный комплекс, а также большой фитнес-центр. Новое пространство для настольного тенниса органично впишется в инфраструктуру молла. Мы сделаем все, чтобы поклонники игры получили яркие эмоции на предстоящем фестивале и обязательно пришли заниматься в клуб после открытия», — отметила управляющая МЕГИ Химки Юлия Урасова.

Мастер-классы для гостей фестиваля проведут: мастер спорта международного класса, шестикратная чемпионка России четырехкратная призер чемпионата Европы, победитель Лиги Европейских чемпионов, участница Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Токио-2020 Яна Жукова, победитель Кубка России, ⁠призер чемпионата России Ольга Вишнякова, обладатель Кубка России среди студентов Илья Панфилов, многократный победитель и призер всероссийских соревнований Артем Семин и призер всероссийских соревнований и первенств города Москвы Федор Панфилов.

Вход на фестиваль свободный. Регистрация на турнир будет открыта для всех желающих в день мероприятия.

Место проведения: Московская область, г. о. Химки, микрорайон ИКЕА, корпус 2;

Дата и время: 22 ноября 2025 года, с 11:00 до 22:30.

Открытие базы для тренировок сборной Подмосковья по настольному теннису в Химках состоится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.