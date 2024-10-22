В Химках объявлен конкурс на проведение реконструкции пешеходного моста

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции пешеходного моста через Федеральную трассу М-11 «Нева», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение ремонтных работ по реконструкции пешеходного моста через Федеральную трассу М-11 по адресу: Московская область, г. о. Химки, микрорайон Левобережный, 17-й километр М-11.

Работы финансируются за счет средств бюджета городского округа Химки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.