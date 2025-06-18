В Химках на выезде приступили к укладке асфальта

В Химках приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на съезде в д. Федоровка. Работы проводятся в рамках строительства выезда из д. Юрлово, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Завершить основные строительные работы планируется в конце 2025 года», — рассказали в ведомстве.

Выезд из д. Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой четырехполосной автодороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое – это дороги, второе – это благоустройство», – сказал Воробьев.