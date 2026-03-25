В Хельсинки не стали комментировать ситуацию с застрявшим самолетом с россиянами

Аэропорт в Хельсинки, где в среду вынужденно приземлился рейс Хургада — Санкт-Петербург, не смог предоставить никакой информации касательно ситуации, сообщает РИА Новости .

Борт был вынужден сесть в столице Финляндии из-за ограничений, введенных в аэропорту Пулково на фоне атаки БПЛА. После приземления пассажиров четыре часа держали в самолете, а затем отправили в запасной неотапливаемый терминал.

Туристы мерзли и голодали. Им не выдали горячее питание и напитки. Между тем вылет предстоит только в 19:20.

Аэропорт в Хельсинки отказался комментировать ситуацию с воздушными судном и россиянами.

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана», — сказали агентству в пресс-службе аэропорта.

Сейчас пассажиры находятся в транзитной зоне и ждут вылет.

