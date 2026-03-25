Пассажиры рейса Хургада — Петербург замерзают в аэропорту Хельсинки

Рейс NE 690 Хургада — Санкт-Петербург вынужденно сел в Хельсинки из-за введенных ограничений в аэропорту назначения. Людей уже почти 10 часов держат в неотапливаемом терминале и не дают горячего питания, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Северная столица подверглась атаке беспилотников, из-за чего в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого рейс Хургада — Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в аэропорту города Хельсинки в 01:35.

По словам пассажиров, сначала их четыре часа держали в самолете. Затем их перевели в запасной неотапливаемый терминал. В 8 часов утра пассажирам выдали воду и бутерброды. Горячего питания и других напитков им не предоставили.

Людям приходится лежать на полу и столах. Вылет в Пулково запланирован только на 19:20.

