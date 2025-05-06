В Электростали продолжается ремонт дорог

Сейчас подрядная организация проводит работы на улице Корнеева, расположенной в восточном микрорайоне города. Специалисты снимают старое покрытие с проезжей части дороги и в ближайшее время приступят к укладке нового асфальтового покрытия. Здесь же, на улице Корнеева, уже обновили тротуар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводятся в рамках текущего ремонта. Рабочие выполняют фрезерование старого асфальтового покрытия и укладывают новое, без изменения площади.

Всего в этом году в программу текущего ремонта вошли десять участков муниципальных автодорог и тротуаров.

Сейчас проходит голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Электростальцы могут поддержать одну из трех территорий: сквер около «Водоканала» на ул. Карла Маркса, д. 28; сквер на пр. Ленина (от д. 04, 06); сквер на ул. Победы (в районе д. 15 к.1). Проголосовать могут жители старше 14 лет до 12 июня по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.