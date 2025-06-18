В Электростали на проспекте Ленина ремонтируют тротуар

В Электростали приступили к ремонту участка тротуара на проспекте Ленина, расположенного от дома № 5 до дома № 7. На данный момент подрядчик проводит подготовительные работы: устанавливает новый бортовой камень, снимает старое асфальтовое покрытие. После завершения подготовительного этапа приступит к асфальтированию. Работы здесь планируется завершить в середине августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, работы продолжаются и на улице Радио. Ранее здесь обновили тротуар, сейчас специалисты благоустраивают проезжую часть. Новое асфальтовое покрытие на дороге появится в конце июня.

Также в Электростали уже отремонтированы улицы Загонова и Корнеева, где проводился ремонт проезжей части и тротуара. Выполнен ремонт на проезде Расковой и тротуаре на проспекте Ленина (около ТЦ «Эльград»), улицах Лермонтова, Железнодорожной и Энтузиастов (парковка около ЦМСЧ № 21).

Все работы проводятся в рамках текущего ремонта, который включает в себя фрезерование старого асфальтового покрытия и укладку нового, без изменения площади.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.