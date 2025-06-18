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В Егорьевске на проспекте Ленина обновляют пешеходные зоны

В Егорьевске продолжается масштабное обновление пешеходной зоны на проспекте Ленина. Благоустройство планируется завершить до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня ограничили проезд автомобилей в районе торгового центра «Гранд». Здесь продолжаются работы по замене асфальта. На парковку автовладельцы временно могут попасть только через въезд со стороны соседнего «Гаранта».

Техника работает на участке от проспекта Ленина вплоть до дома № 8 во втором микрорайоне. Специалисты уже срезали старое покрытие и укладывают слой нового асфальта.

Накануне рабочие завершили укладывать асфальт в районе центра «Комета». Там новое покрытие появилось и на тротуаре с торца дома № 16 второго микрорайона.

Параллельно с данными работами здесь же, на проспекте Ленина идет реконструкция сквера «60 лет Победы», благоустройство которого стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.