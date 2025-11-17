В двух округах Подмосковья оптимизировали движение на дорогах

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области на минувшей неделе оптимизировали движение и изменили режим работы 16 светофоров в Дмитрове и Красногорске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На улице Кольцо в городе Дмитрове увеличили время проезда — специалисты изменили режим работы светофора на пересечении с улицей Бирлово Поле, добавив утренний и вечерний режимы работы.

А в городе Красногорске изменения коснулись 15 светофорных объектов на Волоколамском шоссе. На участке от остановки «Медучилище» до поворота на Светлую улицу изменили настройки синхронизации 12 светофоров. На пересечении шоссе с улицей Комсомольской скорректировали режим светофора: на 14 секунд увеличили время поворота из Москвы на Комсомольскую улицу. Изменив режим работы светофора на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Карбышева, на 20 секунд увеличив время проезда по прямому ходу шоссе и сократив левый поворот на улицу Карбышева. А еще скорректировали режим светофора на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Вилора Трифонова — здесь на 10 секунд увеличили время левого поворота на улицу Вилора Трифонова со стороны Москвы в вечернее время.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают мониторинг объектов, где внесли изменения, чтобы в случае необходимости провести точечные корректировки.

В целом, оптимизация движения происходит регулярно, чтобы снизить число заторов и повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.