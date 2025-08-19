В двух мкр Воскресенска приступили к ямочному ремонту дорог

В городском округе Воскресенск регулярно выполняются работы по ремонту дорог. Одной из распространенных мер борьбы с дефектами асфальта является ямочный ремонт — оперативная заделка небольших повреждений дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к таким работам на улице Ломоносова в микрорайоне Москворецкий и на улице Дивочкина в микрорайоне Цемгигант. Завершить ремонт планируют на этой неделе.

Ямочный ремонт представляет собой локальное устранение дефектов дорожного полотна путем удаления поврежденного участка и заполнения образовавшейся ямы новым покрытием. Такой способ позволяет быстро восстановить дорожное покрытие и обеспечить безопасность движения транспорта.

Подобные работы в округе проводятся регулярно. Ямочный ремонт играет важную роль в поддержании дорожной инфраструктуры в хорошем состоянии.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.