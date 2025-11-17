В двух аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Тамбова ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник над шестью регионами России.

