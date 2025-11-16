Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами

Беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

Отмечается, что десять БПЛА — над Курской областью, семь — над территорией Белгородской области, по шесть беспилотников — над территориями Тульской и Орловской областей и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА ВСУ в Волгограде одна из трех пострадавших попала в больницу. У нее перелом плеча и ранения обломками стекла.

