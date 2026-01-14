В Дубне с 17 января маршрут №12 начнет останавливаться у библиотеки Блохинцева

С 17 января маршрут №12 в Дубне будет проходить через новую остановку «Библиотека им. Д.И. Блохинцева» на улице Ленинградская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 17 января автобусный маршрут №12 в Дубне изменит схему движения и начнет останавливаться у нового остановочного пункта «Библиотека им. Д.И. Блохинцева» на улице Ленинградская, дом 5. Этого давно добивались жители микрорайона, где расположены библиотека, медико-санитарная часть №9, гимназия №8 и хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна».

В декабре на улице Ленинградской оборудовали новый остановочный пункт: заасфальтировали площадку и установили крытый павильон. Теперь маршрут №12 будет проходить остановку в обе стороны. В направлении «Библиотека – ул. Ленинградская – ЗЖБИиДК» автобусы отправляются в 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05 и 16:35. В обратном направлении «Библиотека - пр-кт Боголюбова - Вокзал Большая Волга – ТЦ "Маяк" - Музыкальная школа - ул. Березняка» отправления запланированы на 16:35, 17:05, 17:25, 17:55, 18:35, 19:05, 19:30 и 19:50.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что изменения маршрута направлены на повышение удобства для жителей, особенно для детей, посещающих хоровую школу. Новый маршрут и расписание будут тестироваться, и при необходимости возможны корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.