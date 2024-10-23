В Дубне появятся еще 10 освещенных проекционных пешеходных переходов

В Дубне 10 переходов оборудуют проекционной подсветкой, чтобы сделать их безопаснее. Эта технология была впервые испытана летом у хоровой школы на улице Векслера и показала отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В момент, когда человек начинает движение по «зебре», подсветка делает его более заметным. Водители видят пешехода и проекционную дорожную разметку издалека, при этом проекция хорошо видна над лужами, слякотью и снегом. На новые проекционные переходы из бюджета выделено 1,53 млн рублей.

Прежде всего они появятся в тех местах, где дорогу переходят школьники. Это ул. Березняка, д. 6/23, у гимназии № 3; ул. Векслера, д. 20, у гимназии № 8; ул. Карла Маркса, д. 9А, у школы № 5. Также переходы оборудуют около социальных объектов: у поликлиники № 1 на ул. Макаренко, д. 27; у большеволжской библиотеки на пр. Боголюбова, д. 33. Еще три перехода запланированы у Парка авиастроителей на ул. Октябрьской, д. 17, на ул. Володарского, д. 5, и на проспекте Боголюбова, 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.