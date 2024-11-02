В Дубне объявлен конкурс на благоустройство улицы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству улицы Центральной в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству улицы Центральной в г. Дубна (тротуары и дороги). Виды работ: подготовка территории, демонтажные работы, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, система электроснабжения и электроосвещения, благоустройство и озеленение территории, дороги и покрытия.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дубна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.