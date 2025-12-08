В Домодедово установили новые светофоры и освещение на пешеходных переходах

В городском округе Домодедово заработали четыре новых светофора и появилось дополнительное освещение на девяти пешеходных переходах для повышения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово продолжается работа по улучшению безопасности на дорогах. В городе установили четыре новых светофора на пересечениях улиц Дружбы и 25 лет Октября, Речной и Гагарина, Советской и Речной, а также Центральной и 3-го Московского проезда.

На некоторых участках дополнительно появились ограждения, которые помогают пешеходам безопасно переходить дорогу и направляют движение. Глава округа Евгения Хрусталева отметила, что эти меры снижают риск выхода детей и взрослых на проезжую часть в неположенном месте.

Кроме того, девять пешеходных переходов оснастили яркими прожекторами, направленными на «зебру». Это повышает видимость людей для водителей, особенно в темное время суток, и снижает вероятность аварий. Дорожные знаки покрыли люминесцентной краской для лучшей заметности. Меры направлены на создание более безопасной городской среды и повышение организованности движения на ключевых перекрестках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.